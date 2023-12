Aktienplatzierung schickt Kontron-Aktien ins Minus

Auf der Plattform XETRA sinken sie zuletzt um 3,11 Prozent auf 21,82 Euro. Händler verwiesen als Belastung auf eine Aktienplatzierung. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser biete für einen Anteilseigner bis zu eine Million Papiere in einem beschleunigten Verfahren an, hieß es. Dabei werde mit Kursen von minimal 20,75 Euro ein Abschlag von bis zu 8 Prozent in Kauf genommen. Am Mittwoch hatten die Papiere den Xetra-Handel bei 22,52 Euro beendet. Mit einem Anstieg um fast 47 Prozent sind die Kontron -Aktien 2023 bislang sehr gut gelaufen.

FRANKFURT (dpa-AFX)