TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Kontron-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Kontron-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,19 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 926,782 Kontron-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Kontron-Papiere wären am 10.11.2025 43 545,28 EUR wert, da der Schlussstand 22,60 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 335,45 Prozent angewachsen.

Kontron wurde am Markt mit 1,41 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

