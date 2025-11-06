Kontron Aktie
|22,42EUR
|-0,40EUR
|-1,75%
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kontron nach Zahlen von 28,40 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2026 zeichne sich eine Rückkehr zu stärkerem Wachstum ab, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch für 2027 seien die Wachstumsaussichten des Technologieunternehmens intakt./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,40 €
|
Abst. Kursziel*:
33,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,81%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontronmehr Nachrichten
|
12:27
|XETRA-Handel: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:30
|Gewinne in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:30
|XETRA-Handel TecDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.11.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
05.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)