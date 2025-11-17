SAP Aktie
|TecDAX-Entwicklung
|
17.11.2025 09:29:01
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
Um 09:11 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 3 547,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559,048 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,326 Prozent höher bei 3 546,17 Punkten, nach 3 534,64 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 539,71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 551,13 Zählern.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 17.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 656,37 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 3 766,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 352,33 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,23 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Punkten.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 14,57 Prozent auf 66,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 11,78 Prozent auf 37,78 EUR), SMA Solar (+ 4,69 Prozent auf 32,56 EUR), AIXTRON SE (+ 2,81 Prozent auf 18,28 EUR) und 1&1 (+ 1,62 Prozent auf 21,95 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil CANCOM SE (-1,15 Prozent auf 25,80 EUR), EVOTEC SE (-0,95 Prozent auf 5,24 EUR), Bechtle (-0,90 Prozent auf 39,74 EUR), Kontron (-0,84 Prozent auf 23,48 EUR) und Sartorius vz (-0,83 Prozent auf 228,40 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 213 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
2025 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent an der Spitze im Index.
