Kontron Aktie
|23,10EUR
|0,16EUR
|0,70%
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron mit einem fairen Aktienwert von 33 Euro auf "Kaufen" belassen. "Kontron erfindet sich mittelfristig neu", schrieb Armin Kremser am Mittwoch. Das Unternehmen entwickele sich weg vom Hardware-Hersteller und IT Service-Anbieter hin zu einem Anbieter des "Internet der Dinge" (IoT) mit zunehmendem Software-Anteil. Als solcher decke Kontron die gesamte Wertschöpfungskette ab./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
