RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
26.09.2025 08:12:38
Aktivisten besetzen Braunkohlebagger im Tagebau Hambach
KERPEN (dpa-AFX) - Aktivisten haben im Tagebau Hambach einen Braunkohlebagger besetzt. Ein Polizeisprecher in Bergheim bestätigte eine Mitteilung der Gruppe. Nach deren Angaben steht ein Teil der Fließbänder des Tagebaus still.
Die Aktion richte sich gegen die bevorstehende Rodung eines Teils des Hambacher Forsts durch den Kohlekonzern RWE, um einen Yachthafen am Rand des Tagebaus zu bauen. Die Aktivisten befürchten eine Räumung und Rodung des besetzten "Sündenwalds" in den nächsten Wochen./fc/DP/stk
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
08:12
|Aktivisten besetzen Braunkohlebagger im Tagebau Hambach (dpa-AFX)
|
25.09.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
25.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
24.09.25
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
24.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächer (finanzen.at)
|
23.09.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
23.09.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.09.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|19.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|37,28
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen warten Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX mit durchwachsenen Vorgaben -- DAX kaum verändert erwartet -- Moderate Verluste an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt dürfte Zurückhaltung den Handel prägen. Auch der DAX zeigt sich vorbörslich zunächst abwartend. Anleger in Asien halten sich am Freitag mit Käufen zurück.