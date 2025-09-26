RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

26.09.2025 08:12:38

Aktivisten besetzen Braunkohlebagger im Tagebau Hambach

KERPEN (dpa-AFX) - Aktivisten haben im Tagebau Hambach einen Braunkohlebagger besetzt. Ein Polizeisprecher in Bergheim bestätigte eine Mitteilung der Gruppe. Nach deren Angaben steht ein Teil der Fließbänder des Tagebaus still.

Die Aktion richte sich gegen die bevorstehende Rodung eines Teils des Hambacher Forsts durch den Kohlekonzern RWE, um einen Yachthafen am Rand des Tagebaus zu bauen. Die Aktivisten befürchten eine Räumung und Rodung des besetzten "Sündenwalds" in den nächsten Wochen./fc/DP/stk

19.09.25 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 RWE Buy UBS AG
08.09.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 37,28 0,13% RWE AG St.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach neuen Pharmazöllen warten Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX mit durchwachsenen Vorgaben -- DAX kaum verändert erwartet -- Moderate Verluste an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt dürfte Zurückhaltung den Handel prägen. Auch der DAX zeigt sich vorbörslich zunächst abwartend. Anleger in Asien halten sich am Freitag mit Käufen zurück.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

