Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

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05.05.2026 23:39:03

Alcon Q1 Profit Falls

(RTTNews) - Eye care products maker Alcon Inc. (ALC) on Tuesday reported first-quarter results, with profit declining from last year despite an increase in revenues.

Net income for the quarter decreased to $189 million from $350 million in the same period last year. Earnings per share declined to $0.39 from $0.70 a year ago.

On a core basis, earnings per share increased to $0.85 from $0.73 a year ago.

Revenue increased to $2.69 billion from $2.45 billion last year.

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