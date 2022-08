Alphabet-Aktie leichter: Google Maps führt spritsparende Routen in deutscher Karten-App ein - vorerst nicht in Österreich verfügbar

Google führt nach dem Start in Nordamerika auch in seiner deutschen Karten-App die Möglichkeit ein, kraftstoffsparende Routen auszuwählen.

Die Software analysiert für die Vorschläge sowohl den Streckenverlauf zum Beispiel auf eventuelle Steigungen als auch das aktuelle Verkehrsaufkommen, wie der Internet-Konzern am Donnerstag erläuterte. Neben der Ankunftszeit wird die geschätzte Kraftstoff-Einsparung angezeigt.

Anders als in Nordamerika, wo Benzinmotoren dominieren, können Nutzer in Deutschland angeben, ob sie mit einem Benziner, einem Diesel, einem Hybrid- oder Elektrofahrzeug unterwegs sind. Für den Deutschland-Start sei die Software mit hiesigen Verkehrsmustern und dem Verbrauch üblicher Fahrzeugtypen trainiert worden, betonte Google-Manager Timo Rang. Die Nutzer können in den Einstellungen auch auswählen, dass die App generell kraftstoffsparende Routen bevorzugen soll, wenn die Ankunftszeiten ähnlich sind.

Kraftstoffsparende Routen bei Goolge zunächst nicht in Österreich

Wann dies auch für Österreich möglich sein wird, ließ der Konzern auf APA-Anfrage offen. Man arbeite daran, "so schnell wie möglich weitere Länder mit umweltfreundlichen und kraftstoffsparenden Routen auf Google Maps" aufzunehmen, hieß es. "Aktuell haben wir aber keine weiteren Launch-Termine anzukündigen."

Die Alphabet-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 120,28 US-Dollar.

BERLIN (dpa-AFX)/APA