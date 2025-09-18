Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|"Sehr, sehr stark"
|
18.09.2025 10:29:39
Amazon-Aktie gefragt: Noch mehr Investitionen in Deutschland geplant
Zu den geplanten Ausgaben für 2025 und 2026 wollte sich Deutschlandchef Rocco Bräuniger nicht konkret äußern, sagte aber: "Wir werden weiter sehr, sehr stark investieren." In Bietigheim (Baden-Württemberg), Könnern (Sachsen-Anhalt) und Rohr (Bayern) sollen bald neue Logistikzentren entstehen. In so einem Zentrum lagert Amazon die Waren, damit sie über das Internet verkauft werden. "Wir müssen nah beim Kunden sein", sagt der Manager, dessen Firma verstärkt auch auf "Same Day Delivery" setzt: Manche Produkte können am Nachmittag bestellt werden und sind noch am Abend desselben Tages beim Kunden.
Amazon hat in Deutschland inzwischen etwa 40.000 Beschäftigte und damit 4.000 mehr als ein Jahr zuvor. Sie sind in Logistik-, Sortier- und Entwicklungszentren sowie an anderen Standorten tätig. Hinzu kommen noch Zusteller, die als Subunternehmer Pakete für Amazon ausfahren.
Alexa soll auch Sächsisch gut verstehen können
Amazon betreibt außerdem Entwicklungsstandorte, an denen an Verbesserung der Dienstleistung getüftelt wird. Am Aachener Standort arbeiten Entwickler daran, dass der Sprachassistent Alexa besser wird. "Unter anderem geht es um Sprachverständnis - dass Alexa Sächsisch genauso gut versteht wie Bayerisch und Norddeutsch", sagt Amazon-Deutschlandchef Bräuniger.
Die Cloud-Sparte des US-Konzerns, Amazon Web Service (AWS), hat bis 2026 Investitionen über 8,8 Milliarden Euro in ihre Infrastruktur in der Region Frankfurt angekündigt. Das Beispiel AWS verdeutlicht das wachsende Interesse des US-Konzerns in Deutschland, wo es im Zeitraum 2014 bis 2023 9,6 Milliarden Euro in Deutschland Rechenkapazitäten und andere Bereiche investierte - nun wird ein ähnlich hoher Betrag nicht mehr in zehn Jahren ausgegeben, sondern in nur drei Jahren.
Amazon ist mit großem Abstand Marktführer, zu den deutlich kleineren Konkurrenten gehört der Hamburger Online-Händler Otto. Schätzungsweise 60 Prozent des Online-Handels in Deutschland entfallen auf den US-Riesen. Die Marktmacht ist so groß, dass Deutschlands oberste Wettbewerbshüter Amazon kritisch beäugen und schon mehrere Verfahren eingeleitet haben - das Bundeskartellamt misst der Firma eine "überragende" marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb bei.
Digitalkonzern setzt auf KI
Für Amazon werden Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) immer wichtiger. So können Verbraucher sich Produktrezensionen anderer Käufer zusammenfassen lassen oder nach einem speziellen Thema fragen. In den USA stellte das Unternehmen kürzlich einen KI-Assistenten für Unternehmen vor, die ihre Waren über Amazon - also den Amazon-Marktplatz - verkaufen. Das KI-Tool soll den Unternehmern die Arbeit erleichtern und etwa selbstständig Ware nachbestellen, wenn sie in einem Amazon-Lager allmählich zu Neige geht.
Außerdem kann der KI-Assistent Werbemaßnahmen für Produkte einleiten sowie Befehle zur Lagerung oder Preisänderung erteilen. Der Unternehmer kann dabei entscheiden, wie viel Autonomie der KI-Assistent bekommt. In Deutschland soll das KI-Tool in den nächsten Monaten herauskommen.
An der NASDAQ gewinnen die Amazon-Titel im vorbörslichen Geschäft zeitweise 0,74 Prozent auf 233,38 US-Dollar.
/wdw/DP/stk
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
17.09.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
17.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
17.09.25
|Handel in New York: Dow Jones am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.09.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17.09.25
|Amazon Prime Big Deal Days Returns to Singapore from 7–13 October with More Days and More Ways to Save (EQS Group)
|
16.09.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
16.09.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|197,44
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX legt deutlicher zu -- DAX beschleunigt Erholung -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls deutlicher nach oben. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.