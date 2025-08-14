Amazon Aktie

193,40EUR 1,70EUR 0,89%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

14.08.2025 13:03:38

Amazon Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon anlässlich der Expansion des Online-Händlers in den US-Lebensmittelhandel auf "Buy" mit einem Kursziel von 271 US-Dollar belassen. Damit sinke die Einstiegshürde für Prime- und Nicht-Prime-Nutzer beim Kauf von Lebensmitteln bei Amazon, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Wettbewerbsintensität in der Branche werde erhöht./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 271,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 224,56 		Abst. Kursziel*:
20,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 224,56 		Abst. Kursziel aktuell:
20,68%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

