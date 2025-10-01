|Rabattalarm
Amazon-Aktie: Frühstart in die Rabattsaison - Amazon launcht Prime Big Deal Days
• Erste Top-Deals bereits vorab online verfügbar
• Preisniveau vergleichbar mit Black Friday
Termine und Umfang
Amazon hat bestätigt, dass die "Prime Big Deal Days" am 7. und 8. Oktober 2025 stattfinden werden. Dieser zweite Prime Day im Herbst deckt eine breite Produktpalette ab, darunter Technik, Haushaltsgeräte, Fernseher sowie Zubehör von Marken wie Apple, Samsung, Ninja oder Dyson.
Frühlenker-Deals und Prime-Status
Bereits vor dem eigentlichen Event sind Early Days gestartet, also Vorab-Angebote, die viele begehrte Produkte zu reduzierten Preisen offerieren. Einige dieser Angebote sind für alle zugänglich, nicht nur für Prime-Mitglieder, was ungeübteren Schnäppchenjägern entgegenkommt. Allerdings bleiben die besten Rabatte vermutlich Mitgliedern vorbehalten, spekuliert Mackenzie Frazier, Deals-Redakteurin für TechRadar, in einem Beitrag der Webseite.
Preisniveau und Einsparpotenzial
Die reduzierten Preise sind teils mit denen am Black Friday vergleichbar, insbesondere bei TVs, Smartphones, Tablets und Smart-Home-Geräten. Produkte wie der Amazon Fire TV Stick, diverse Apple Produkte oder Haushaltskleingeräte sind in den frühen Deals schon deutlich im Preis gefallen. Wer strategisch vorgeht, kann erhebliche Einsparungen erzielen.
Worauf Verbraucher achten sollten
Verbraucher sollten vor dem Kauf Preise in den Wochen vorher beachten, um später beurteilen zu können, ob das Angebot wirklich ein Schnäppchen ist. Zu beachten ist jedoch, dass die Verfügbarkeit und Lieferzeiten knapp sein könnten, besonders bei stark nachgefragten Produkten. Außerdem lohnt sich ein Blick auf Rückgabebedingungen und Garantie, letzteres vorwiegend bei teuren Geräten, um böse Überraschungen zu vermeiden.
