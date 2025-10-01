Rabattalarm 01.10.2025 03:40:37

Amazon-Aktie: Frühstart in die Rabattsaison - Amazon launcht Prime Big Deal Days

Amazon-Aktie: Frühstart in die Rabattsaison - Amazon launcht Prime Big Deal Days

Amazon plant einen zweiten Prime Day unter dem Namen "Prime Big Deals Days". Schon jetzt sind erste Angebote live und lassen erahnen, dass die Preise zum Black Friday-Niveau tendieren.

• Zweiter Amazon Prime Day im Oktober 2025 bestätigt
• Erste Top-Deals bereits vorab online verfügbar
• Preisniveau vergleichbar mit Black Friday

Termine und Umfang

Amazon hat bestätigt, dass die "Prime Big Deal Days" am 7. und 8. Oktober 2025 stattfinden werden. Dieser zweite Prime Day im Herbst deckt eine breite Produktpalette ab, darunter Technik, Haushaltsgeräte, Fernseher sowie Zubehör von Marken wie Apple, Samsung, Ninja oder Dyson.

Frühlenker-Deals und Prime-Status

Bereits vor dem eigentlichen Event sind Early Days gestartet, also Vorab-Angebote, die viele begehrte Produkte zu reduzierten Preisen offerieren. Einige dieser Angebote sind für alle zugänglich, nicht nur für Prime-Mitglieder, was ungeübteren Schnäppchenjägern entgegenkommt. Allerdings bleiben die besten Rabatte vermutlich Mitgliedern vorbehalten, spekuliert Mackenzie Frazier, Deals-Redakteurin für TechRadar, in einem Beitrag der Webseite.

Preisniveau und Einsparpotenzial

Die reduzierten Preise sind teils mit denen am Black Friday vergleichbar, insbesondere bei TVs, Smartphones, Tablets und Smart-Home-Geräten. Produkte wie der Amazon Fire TV Stick, diverse Apple Produkte oder Haushaltskleingeräte sind in den frühen Deals schon deutlich im Preis gefallen. Wer strategisch vorgeht, kann erhebliche Einsparungen erzielen.

Worauf Verbraucher achten sollten

Verbraucher sollten vor dem Kauf Preise in den Wochen vorher beachten, um später beurteilen zu können, ob das Angebot wirklich ein Schnäppchen ist. Zu beachten ist jedoch, dass die Verfügbarkeit und Lieferzeiten knapp sein könnten, besonders bei stark nachgefragten Produkten. Außerdem lohnt sich ein Blick auf Rückgabebedingungen und Garantie, letzteres vorwiegend bei teuren Geräten, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amazon verliert: Streit um Prime-Abos mit 2,5-Milliarden-Dollar-Zahlung beigelegt
Morgan Stanley kürt Amazon-Aktie zum Top-Pick - Analysten sehen enormes Aufwärtspotenzial
Satellitenprojekt Kuiper startet durch - kann Amazon den Branchenprimus SpaceX einholen?

Bildquelle: Joe Ravi / Shutterstock.com,Hadrian / Shutterstock.com,Amazon
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:38 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:54 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.25 3. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Potenzieller US-Shutdown treibt Anleger um: US-Börsen zum Handelsende dennoch höher -- ATX schließt schwächer -- DAX letztlich im Plus -- Chinas Börsen gehen fester in die Feiertagspause
Am heimischen Aktienmarkt waren am Dienstag Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt ging es hingegen aufwärts. Die US-Börsen legten im Dienstagshandel moderat zu. Die Börsen in Asien fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen