Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
28.10.2025 11:19:14
Amazon confirms 14,000 job losses in corporate division
The company says the opportunities provided by AI means it needs to be "organised more leanly."Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
30.10.25
|ROUNDUP: Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt nachbörslich kräftig zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Amazon shares jump 13% as AI powers fastest cloud growth in years (Financial Times)
|
30.10.25
|Ausblick: Amazon präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Gericht: Preiserhöhung für Prime-Kunden unwirksam (dpa-AFX)
|
29.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)