Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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13.04.2026 11:02:00
Amazon Has Become an E-commerce and Cloud Computing Behemoth. Now It's Set Its Sights on Another Billion-Dollar Market. And It Could Spell Trouble for Nvidia.
Amazon (NASDAQ: AMZN) has gained recognition worldwide for one thing in particular: its e-commerce business. The company is a leader in the space, with customers from the U.S. to Germany, India, Mexico, and many other countries rushing to Amazon to shop. Amazon has constructed a vast sourcing, seller, and fulfillment network, allowing it to focus on low prices and fast delivery.On top of this, Amazon launched another business -- back in 2006 -- that would eventually dominate in its space. That's the cloud computing unit, Amazon Web Services (AWS), which provides customers access to a wide range of services. AWS now drives Amazon's total profit -- in the latest full year, AWS made up almost 60% of the company's operating income. Though Amazon's revenue and profit are hitting it out of the park, the company isn't stopping with these two leading units and other areas such as Amazon Pharmacy or the Alexa virtual assistant business. The tech giant has spotted a new billion-dollar opportunity. Amazon has set its sights on this hot market -- and it could spell trouble for Nvidia (NASDAQ: NVDA).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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