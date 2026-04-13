Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.04.2026 11:02:00

Amazon Has Become an E-commerce and Cloud Computing Behemoth. Now It's Set Its Sights on Another Billion-Dollar Market. And It Could Spell Trouble for Nvidia.

Amazon (NASDAQ: AMZN) has gained recognition worldwide for one thing in particular: its e-commerce business. The company is a leader in the space, with customers from the U.S. to Germany, India, Mexico, and many other countries rushing to Amazon to shop. Amazon has constructed a vast sourcing, seller, and fulfillment network, allowing it to focus on low prices and fast delivery.On top of this, Amazon launched another business -- back in 2006 -- that would eventually dominate in its space. That's the cloud computing unit, Amazon Web Services (AWS), which provides customers access to a wide range of services. AWS now drives Amazon's total profit -- in the latest full year, AWS made up almost 60% of the company's operating income. Though Amazon's revenue and profit are hitting it out of the park, the company isn't stopping with these two leading units and other areas such as Amazon Pharmacy or the Alexa virtual assistant business. The tech giant has spotted a new billion-dollar opportunity. Amazon has set its sights on this hot market -- and it could spell trouble for Nvidia (NASDAQ: NVDA).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
19.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
18.03.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
18.03.26 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
17.03.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 210,70 -0,17% Amazon
NVIDIA Corp. 168,64 1,24% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen