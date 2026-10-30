Amazon Aktie

215,10EUR 12,40EUR 6,12%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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30.10.2026 13:51:30

Amazon Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Amazon von 335 auf 325 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Cloud-Sparte AWS sei auf Kurs, schrieb Ingo Wermann am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die negative Kursreaktion hält er nicht für gerechtfertigt, der Markt bewerte Timing-Effekte über./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Kaufen
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 243,79 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 236,05 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Amazon 207,45 2,34% Amazon

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13:24 UBS Kaufen DZ BANK
13:20 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Sanofi Outperform Bernstein Research
13:17 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:16 BP Hold Jefferies & Company Inc.
13:12 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
13:05 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:58 adidas Buy Deutsche Bank AG
12:55 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
12:55 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
12:52 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
12:51 BBVA Hold Deutsche Bank AG
12:50 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
12:46 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
12:44 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12:43 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
12:42 Renault Hold Deutsche Bank AG
12:39 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 AstraZeneca Buy UBS AG
12:28 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:27 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:24 TotalEnergies Buy UBS AG
12:24 Shell Neutral UBS AG
12:24 Henkel vz. Neutral UBS AG
12:23 Unilever Outperform Bernstein Research
12:20 Renault Sell UBS AG
12:16 Gerresheimer Neutral UBS AG
12:15 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 AIXTRON Halten DZ BANK
11:40 Amazon Outperform RBC Capital Markets
11:32 Volkswagen Neutral UBS AG
11:06 Air Liquide Buy UBS AG
11:00 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:59 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
10:58 ING Group Buy UBS AG
10:42 OMV kaufen UBS AG
10:37 Amazon Buy UBS AG
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