Amazon Aktie
|215,10EUR
|12,40EUR
|6,12%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Amazon von 335 auf 325 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Cloud-Sparte AWS sei auf Kurs, schrieb Ingo Wermann am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die negative Kursreaktion hält er nicht für gerechtfertigt, der Markt bewerte Timing-Effekte über./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Kaufen
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 243,79
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 236,05
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
09:03
|ROUNDUP: Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie (dpa-AFX)
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Amazon auf 370 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
29.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 330 Dollar (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Amazon profitiert von Cloud-Geschäft (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Amazon shares slide on lower Christmas sales forecast (Financial Times)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
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|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|06:44
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:37
|Amazon Buy
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|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|207,45
|2,34%
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|UBS Kaufen
|DZ BANK
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|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
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|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
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|12:23
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|Bernstein Research
|12:20
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|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
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