Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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04.06.2026 11:30:00
Amazon investiert eine Milliarde US-Dollar in Weiterbildungsprogramm
Amazon investiert eine Milliarde US-Dollar in sein Weiterbildungsprogramm „Career Choice“, um Angestellte auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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