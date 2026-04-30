Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
30.04.2026 06:27:00
Amazon übertrifft Erwartungen
Der Online-Handelsriese Amazon mischt auch groß bei Cloud-Diensten mit. Der KI-Boom gibt diesem Geschäft neuen Rückenwind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
30.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in New York: Dow Jones mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|ROUNDUP 2: KI-Boom treibt Cloud-Geschäft von Amazon an - Erwartungen übertroffen (dpa-AFX)
|
30.04.26
|ROUNDUP: KI-Boom treibt Cloud-Geschäft von Amazon an - Erwartungen übertroffen (dpa-AFX)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Amazon auf 330 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Amazon, Meta, Alphabet und Microsoft: IT-Konzerne vermelden hohes Umsatzwachstum dank KI (Spiegel Online)
|
29.04.26
|WDH: Amazon übertrifft Erwartungen - Hohe KI-Investitionen drücken auf den Kurs (dpa-AFX)
|
29.04.26