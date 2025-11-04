NVIDIA Aktie

Bilanz im Blick 04.11.2025 22:32:43

AMD-Aktie verliert: NVIDIA-Konkurrent verfehlt Erwartungen beim Gewinn - Umsatz zieht kräftig an

Chiphersteller und NVIDIA-Konkurrent AMD hat am Dienstag nachbörslich seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt.

Das Quartal endete für AMD mit einem Gewinnplus. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,470 US-Dollar auf 0,75 US-Dollar und lag damit jedoch unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit einem Gewinn von 1,17 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Auch beim Umsatz zeigte sich eine positive Entwicklung: Nach 6,82 Milliarden US-Dollar im Vorjahr erzielte AMD diesmal 9,2 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von 8,76 Milliarden US-Dollar.

Die AMD-Aktie reagierte nachbörslich an der NASDAQ mit einem Kursrückgang von 2,62 Prozent auf 243,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

