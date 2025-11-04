NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Bilanz im Blick
|
04.11.2025 22:32:43
AMD-Aktie verliert: NVIDIA-Konkurrent verfehlt Erwartungen beim Gewinn - Umsatz zieht kräftig an
Das Quartal endete für AMD mit einem Gewinnplus. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,470 US-Dollar auf 0,75 US-Dollar und lag damit jedoch unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit einem Gewinn von 1,17 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.
Auch beim Umsatz zeigte sich eine positive Entwicklung: Nach 6,82 Milliarden US-Dollar im Vorjahr erzielte AMD diesmal 9,2 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von 8,76 Milliarden US-Dollar.
Die AMD-Aktie reagierte nachbörslich an der NASDAQ mit einem Kursrückgang von 2,62 Prozent auf 243,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
