AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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03.08.2026 09:41:00
AMD Reports Tuesday. One Number Decides Whether 54 Times Forward Earnings Was Ever Defensible.
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) reports its second-quarter results on Tuesday, Aug. 4, after the market closes, with an earnings call to follow at 5 p.m. ET. The chipmaker confirmed the date in a press release on its investor relations site in early July.The stock heads into the report at about $476, where it closed Friday, roughly 19% below its 52-week high of $584.73. At that price, the company carries a market capitalization of about $776 billion, and shares trade at about 162 times earnings and about 54 times forward earnings estimates.A valuation like that isn't a bet on the company as it exists today. It's a bet on how fast one segment's revenue keeps growing: data center. I'll say up front that I like the business here more than I like the price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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30.07.26
|AMD-Aktie als Profiteur? Vom Chipanbieter zum KI-Systemanbieter - AMD erweitert seine Strategie (finanzen.at)
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29.07.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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27.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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27.07.26
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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27.07.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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27.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mit Abgaben (finanzen.at)
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27.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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27.07.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für AMD auf 730 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|24.07.26
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|24.07.26
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|21.07.26
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|24.07.26
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|24.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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