WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

AMD vs. Broadcom: Which One Will Dominate the Next Decade?

AMD vs. Broadcom: Which One Will Dominate the Next Decade?

Fortunes have already been made in the chip and semiconductor industries, and investors in Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are very much part of the boom. Both companies are on a strong upward trajectory, but have experienced significant pullbacks as the broader tech sector grappled with questions surrounding AI and its inevitable disruptions. The future looks bright for AMD and Broadcom, but which one will dominate the next decade?AMD had quite the year. In 2025, the company posted record full-year revenue of $34.6 billion, gross margin of 50%, and earnings per share of $2.65. The company also anticipates the momentum will continue through this current year. For the first quarter of 2026, the company believes it could reasonably achieve 32% growth and a non-GAAP gross margin of 55%.
