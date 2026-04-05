WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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05.04.2026 07:31:20
Amnesty flags FIFA World Cup human rights risks
The human rights group has sounded the alarm about risks faced by visitors to the 2026 FIFA World Cup. It goes as far as to describe the situation in the United States as a "human rights emergency."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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