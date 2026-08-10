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WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

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10.08.2026 22:15:05

Amrize Files Form 10-Q for Second Quarter 2026

Amrize Ltd / Key word(s): Quarter Results
Amrize Files Form 10-Q for Second Quarter 2026

10-Aug-2026 / 22:15 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

CHICAGO/ZUG, Switzerland, August 10, 2026 – Amrize (AMRZ) has filed its Form 10-Q for the Second Quarter and First Half Year 2026 with the U.S. Securities and Exchange Commission. The report is also available on Amrize’s website at https://investors.amrize.com/

About Amrize
Amrize (NYSE: AMRZ) is building North America, as the partner of choice for professional builders with advanced branded solutions from foundation to rooftop. With over 1,000 sites and a highly efficient distribution network, we deliver for our customers in every U.S. state and Canadian province. Our 19,000 teammates uniquely serve every construction market from infrastructure, commercial and residential to new build, repair and refurbishment. Amrize achieved $11.8 billion in revenue in 2025 and is listed on the New York Stock Exchange and the SIX Swiss Exchange. We are ready to build your ambition.  
 
Learn more at amrize.com

Media Relations: media@amrize.com

 

Investor Relations: investors@amrize.com


End of Inside Information
Language: English
Company: Amrize Ltd
Grafenauweg 8
6300 Zug
Switzerland
Phone: +1 773-676-4981
E-mail: media@amrize.com
Internet: www.amrize.com
ISIN: CH1430134226
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2380274

 
End of Announcement EQS News Service

2380274  10-Aug-2026 CET/CEST

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