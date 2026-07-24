AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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24.07.2026 11:04:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt AMD auf 'Outperform' - Ziel 600 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) anlässlich einer Investorenkonferenz zu Künstlicher Intelligenz (KI) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Die Veranstaltung des Halbleiterkonzerns sei insgesamt sehr positiv gewesen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Mittelpunkt hätten wichtige Ankündigungen zu neuen Kundenpartnerschaften, Updates zum Produktportfolio und zum strategischen Fahrplan sowie optimistische Prognosen zum adressierbaren Gesamtmarkt gestanden./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC

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