Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|
27.10.2025 12:19:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Fresenius-Ziel auf 53 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius (Fresenius SECo) von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften solide ausfallen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ihre Ziele sollte Fresenius mindestens bestätigen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|27.10.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
