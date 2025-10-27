Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,44 Prozent auf 24 218,00 Punkte zurück.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 215,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 462,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der LUS-DAX 23 760,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 24 308,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 19 405,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 21,31 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 1,64 Prozent auf 34,05 EUR), Commerzbank (+ 1,19 Prozent auf 30,60 EUR), Siemens (+ 0,62 Prozent auf 245,10 EUR), Porsche Automobil (+ 0,55 Prozent auf 34,87 EUR) und Fresenius SE (+ 0,47 Prozent auf 49,23 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Beiersdorf (-1,64 Prozent auf 93,40 EUR), Symrise (-1,64 Prozent auf 80,48 EUR), Brenntag SE (-1,41 Prozent auf 49,67 EUR), Zalando (-1,32 Prozent auf 26,07 EUR) und Daimler Truck (-1,07 Prozent auf 35,05 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 139 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 265,690 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 5,49 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

