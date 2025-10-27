Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Fresenius SE-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Fresenius SE-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften solide ausfallen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ihre Ziele sollte Fresenius mindestens bestätigen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:45 Uhr 0,5 Prozent. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 7,59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 35 110 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 50,4 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren.

