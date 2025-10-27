Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursverlauf 27.10.2025 12:27:13

Montagshandel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge

Montagshandel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge

Der DAX bewegt sich am Montagmittag kaum.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,04 Prozent auf 24 248,86 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,085 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,384 Prozent fester bei 24 332,85 Punkten, nach 24 239,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 348,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 242,86 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 23 739,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 24 217,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bewegte sich der DAX bei 19 463,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,09 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten registriert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 1,64 Prozent auf 34,05 EUR), Commerzbank (+ 1,19 Prozent auf 30,60 EUR), Siemens (+ 0,62) Prozent auf 245,10 EUR), Porsche Automobil (+ 0,55 Prozent auf 34,87 EUR) und Fresenius SE (+ 0,47 Prozent auf 49,23 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Beiersdorf (-1,64 Prozent auf 93,40 EUR), Symrise (-1,64 Prozent auf 80,48 EUR), Brenntag SE (-1,41 Prozent auf 49,67 EUR), Zalando (-1,32 Prozent auf 26,07 EUR) und Daimler Truck (-1,07 Prozent auf 35,05 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 139 322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 265,690 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,49 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Porsche Automobil-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten

Analysen zu Zalandomehr Analysen

27.10.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Zalando Buy Warburg Research
14.10.25 Zalando Buy UBS AG
14.10.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
13.10.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 177,50 -3,24% adidas
Bayer 27,47 0,26% Bayer
Beiersdorf AG 91,88 -0,39% Beiersdorf AG
Brenntag SE 48,82 0,56% Brenntag SE
Commerzbank 30,99 2,24% Commerzbank
Daimler Truck 35,10 0,83% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 28,88 -0,52% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 50,08 1,40% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Infineon AG 34,54 1,57% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 35,53 1,51% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 229,10 -1,48% SAP SE
Siemens AG 247,10 0,57% Siemens AG
Symrise AG 75,46 -1,59% Symrise AG
Zalando 25,57 -1,12% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 265,63 -0,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen