Montagshandel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,04 Prozent auf 24 248,86 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,085 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,384 Prozent fester bei 24 332,85 Punkten, nach 24 239,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 348,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 242,86 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 23 739,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 24 217,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bewegte sich der DAX bei 19 463,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,09 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten registriert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 1,64 Prozent auf 34,05 EUR), Commerzbank (+ 1,19 Prozent auf 30,60 EUR), Siemens (+ 0,62) Prozent auf 245,10 EUR), Porsche Automobil (+ 0,55 Prozent auf 34,87 EUR) und Fresenius SE (+ 0,47 Prozent auf 49,23 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Beiersdorf (-1,64 Prozent auf 93,40 EUR), Symrise (-1,64 Prozent auf 80,48 EUR), Brenntag SE (-1,41 Prozent auf 49,67 EUR), Zalando (-1,32 Prozent auf 26,07 EUR) und Daimler Truck (-1,07 Prozent auf 35,05 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 139 322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 265,690 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,49 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Porsche Automobil-Aktie an.

