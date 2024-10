ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Tesla auf 155 Dollar - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Tesla von 145 auf 155 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der E-Fahrzeugbauer habe besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gründe hierfür seien Kostensenkungen, erste Ergebnisbeiträge für den futuristischen SUV Cybertruck, aber auch ein wiedererstarkter Absatz von CO2-Zertifikaten. Volkert passte seine Ergebnisschätzungen nach oben an. Den Optimismus des selbsternannten "Technoking" Elon Musk im Hinblick auf eine breite US-Straßenzulassung für Autonome Fahrzeuge teilt er jedoch nicht. Dies wäre jedoch nötig, um die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens zu rechtfertigen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 14:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 15:05 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------