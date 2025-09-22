Tesla Aktie
|369,35EUR
|1,60EUR
|0,44%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Er habe seine Absatzprognose für den Elektroautobauer im laufenden Quartal auf 475.000 Einheiten erhöht und liege damit 8 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Sell
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 215,00
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 434,21
|
Abst. Kursziel*:
-50,48%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 434,21
|
Abst. Kursziel aktuell:
-50,48%
|
Analyst Name::
Joseph Spak
|
KGV*:
-
