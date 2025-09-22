Tesla Aktie

369,35EUR 1,60EUR 0,44%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

22.09.2025 21:17:20

Tesla Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Er habe seine Absatzprognose für den Elektroautobauer im laufenden Quartal auf 475.000 Einheiten erhöht und liege damit 8 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Sell
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 215,00
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
$ 434,21 		Abst. Kursziel*:
-50,48%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
$ 434,21 		Abst. Kursziel aktuell:
-50,48%
Analyst Name::
Joseph Spak 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

