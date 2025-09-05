Tesla Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla trotz positiv bewerteter Neuigkeiten auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die vom Elektroautobauer vorgelegte Vergütungsvereinbarung für Konzernchef und Großaktionär Elon Musk, deren Wert sich auf rund eine Billion US-Dollar belaufen könnte, verdeutliche das enorme Zukunftspotenzial von Tesla und binde Musk enger an das Unternehmen, schrieb Joseph Spak in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Da es an sehr ehrgeizige Unternehmensziele gekoppelt sei, würden davon auch die anderen Aktionäre profitieren./rob/gl/mis
