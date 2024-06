ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Fielmann auf 58 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Fielmann von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Optikerkette schalte in den USA einen Gang hoch, schrieb Analyst Christian Salis in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf eine weitere größere Übernahme./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / 08:11 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2024 / 08:11 / MESZ

