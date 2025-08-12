SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
|
12.08.2025 11:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 24,30 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SCHOTT Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie habe mit der Profitabilität überzeugt, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag. Für das vierte Geschäftsquartal zeichne sich allerdings eine geringere Marge ab./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SCHOTT Pharmamehr Nachrichten
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 24,30 Euro (dpa-AFX)
|
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma erzielt solide finale Ergebnisse im dritten Quartal (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma delivers solid final third-quarter results (EQS Group)
|
11.08.25
|Börsianer in Habachtstellung: SDAX beginnt die Montagssitzung wenig bewegt (finanzen.at)
|
11.08.25
|Ausblick: SCHOTT Pharma präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)