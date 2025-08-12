SCHOTT Pharma Aktie

SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

12.08.2025 11:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 24,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SCHOTT Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie habe mit der Profitabilität überzeugt, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag. Für das vierte Geschäftsquartal zeichne sich allerdings eine geringere Marge ab./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

