Kaufempfehlung 20.11.2025 09:39:39

Kaufchance bei SCHOTT Pharma-Aktie: Berenberg hebt das Kursziel an

Kaufchance bei SCHOTT Pharma-Aktie: Berenberg hebt das Kursziel an

Berenberg hat die SCHOTT Pharma-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat SCHOTT Pharma von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 27 auf 25 Euro gesenkt wurde. Seit dem Rekordhoch aus dem Jahr 2024 habe es bei dem Pharmaverpackungshersteller eine Verkettung unglücklicher Umstände gegeben, schrieb der neu zuständige Analyst Christian Ehmann am Mittwochabend. Die bis 2030 zunehmende Akzeptanz für Abnehmmittel (GLP-1) biete aber einen klaren Umsatzhorizont. Es sei zwar möglich, dass ein erneuerter mittelfristiger Ausblick nochmals für Volatilität sorgt. Sich verbessernde Branchentrends, die Cashflow-Perspektive und eine attraktive Bewertung sprächen aber für eine Kaufempfehlung.

Die SCHOTT Pharma-Aktie notiert zeitweise im XETRA-Handel bei 18,24 Euro und damit 0,77 Prozent im Plus.

/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: SCHOTT Pharma

