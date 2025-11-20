SCHOTT Pharma Aktie
|18,24EUR
|0,20EUR
|1,11%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Schott Pharma von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 27 auf 25 Euro gesenkt wurde. Seit dem Rekordhoch aus dem Jahr 2024 habe es bei dem Pharmaverpackungshersteller eine Verkettung unglücklicher Umstände gegeben, schrieb der neu zuständige Analyst Christian Ehmann am Mittwochabend. Die bis 2030 zunehmende Akzeptanz für Abnehmmittel (GLP-1) biete aber einen klaren Umsatzhorizont. Es sei zwar möglich, dass ein erneuerter mittelfristiger Ausblick nochmals für Volatilität sorgt. Sich verbessernde Branchentrends, die Cashflow-Perspektive und eine attraktive Bewertung sprächen aber für eine Kaufempfehlung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,08 €
|
Abst. Kursziel*:
38,27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,06%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
