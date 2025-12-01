AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
01.12.2025 08:19:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel auf 14 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AIR France-KLM von 8 auf 14 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIR France-KLMmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Air France-KLM-Aktie unverändert: Portugal startet TAP-Verkauf: Air France-KLM zeigt als erster klare Absichten (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
06.11.25
|Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Lufthansa, Air France-KLM und IAG profitieren von Analystenlob (dpa-AFX)
|
31.07.25
|Air France-KLM-Aktie höher: Starker Gewinnsprung bei Air France-KLM durch höhere Business-Preise (dpa-AFX)
|
30.07.25
|Ausblick: AIR France-KLM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)