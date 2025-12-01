Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

01.12.2025 08:19:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel auf 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AIR France-KLM von 8 auf 14 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

