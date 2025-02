ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Totalenergies auf 70 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TotalEnergies von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In einem Szenario sinkender Gaspreise blieben seine Branchenfavoriten Shell und Total Hort der Stabilität, schrieb Analyst Matthew Lofting in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 00:15 / GMT

