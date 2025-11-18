TotalEnergies Aktie

55,46EUR -0,56EUR -1,00%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

18.11.2025 11:57:04

TotalEnergies Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Totalenergies von 60 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der vereinbarten 50-Prozent-Übernahme einer Stromerzeugungsplattform des tschechischen Energieunternehmens EPH habe der Öl- und Gaskonzern "einen Coup gelandet" und befinde sich nun "auf Augenhöhe mit den großen europäischen Stromproduzenten", schrieb Werner Eisenmann in seinem Kommentar vom Dienstag. Mit der Wachstumsstrategie, dem unkorrelierten Stromgeschäft, der Stärke bei Flüssigerdgas und hohen fossilen Reserven grenzten sich die Franzosen positiv von vielen Konkurrenten ab. Zudem gehe der Schuldenabbau zügig voran. Die Bewertung erscheine vor diesem Hintergrund zu niedrig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
55,53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
55,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

