EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in TotalEnergies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 19.11.2015 wurde das TotalEnergies-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,06 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, befänden sich nun 262,733 TotalEnergies-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 573,81 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 18.11.2025 auf 55,47 EUR belief. Damit wäre die Investition um 45,74 Prozent gestiegen.

TotalEnergies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

