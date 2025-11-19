TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Rentable TotalEnergies-Investition?
|
19.11.2025 10:05:09
EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 19.11.2015 wurde das TotalEnergies-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,06 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, befänden sich nun 262,733 TotalEnergies-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 573,81 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 18.11.2025 auf 55,47 EUR belief. Damit wäre die Investition um 45,74 Prozent gestiegen.
TotalEnergies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TotalEnergies SE
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
|
17.11.25
|TotalEnergies-Aktie fester: Kretinsky wird einer der größten Einzelaktionäre (dpa-AFX)
|
17.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro (dpa-AFX)
|
17.11.25
|TotalEnergies buys €5.1bn stake in Křetínský power projects (Financial Times)
|
17.11.25
|TotalEnergies buys €5.1bn stake in Křetínský power projects (Financial Times)
|
14.11.25