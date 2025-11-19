TotalEnergies Aktie

56,04EUR 0,14EUR 0,25%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 07:42:19

TotalEnergies Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Totalenergies mit einem Kursziel von 58,50 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten mit Blick auf die Abmachung mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH zum 50-prozentigen Kauf einer Stromerzeugungsplattform betont, dass die Transaktion strategisch passe, und die damit einhergehende Reduzierung der Investitionen begrüßt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Der Preis sei indes auf weniger Zustimmung gestoßen. Loftings Urteil fällt positiver aus. Denn die gesicherte Kapazitätsvergütung entspreche 40 Prozent der Bruttomarge und übersteige die Fixkosten. Dazu kämen Integrations- und Handelsvorteile durch Zielmärkte in der EU. Angesichts des Wachstumspotenzials des Portfolios erscheine die implizierte Bewertung zudem günstig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
58,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,56 € 		Abst. Kursziel*:
5,29%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,39%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen

07:42 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
18.11.25 TotalEnergies Buy UBS AG
17.11.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TotalEnergies 55,57 -0,59% TotalEnergies

Aktuelle Aktienanalysen

07:45 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:42 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07:40 Enel Underperform RBC Capital Markets
07:34 Fraport Sell UBS AG
06:51 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06:41 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:22 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
18.11.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
18.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
18.11.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
18.11.25 KWS SAAT Add Baader Bank
18.11.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
18.11.25 AXA Overweight Barclays Capital
18.11.25 Allianz Underweight Barclays Capital
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
18.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
18.11.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
18.11.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
18.11.25 TotalEnergies Buy UBS AG
18.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
18.11.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
18.11.25 RTL Neutral UBS AG
18.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
18.11.25 DWS Group Neutral UBS AG
18.11.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
18.11.25 SFC Energy Buy Warburg Research
18.11.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen