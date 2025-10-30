NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Wachstum im Upstream-Geschäft und der Umfang des notwendigen Betriebskapitals hätten die Ergebnisse des Ölkonzerns positiv beeinflusst, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.