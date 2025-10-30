TotalEnergies Aktie
|52,64EUR
|-0,98EUR
|-1,83%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Wachstum im Upstream-Geschäft und der Umfang des notwendigen Betriebskapitals hätten die Ergebnisse des Ölkonzerns positiv beeinflusst, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
52,79 €
|
Abst. Kursziel*:
9,87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
52,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,18%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|52,64
|-1,83%
