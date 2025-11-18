TotalEnergies Aktie

55,21EUR -0,81EUR -1,45%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

18.11.2025 11:54:25

TotalEnergies Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot ging am Montagnachmittag auf eine Vereinbarung mit dem tschechischen Energiekonzern EPH über den Kauf einer 50-Prozent-Beteiligung an deren flexibler Stromerzeugungsplattform in Westeuropa ein, wobei Kohlekraftwerke ausgenommen seien. In der dazugehörigen Telefonkonferenz habe das Management die Vorteile der Integration dieser Anlagen betont. So werde die Gas-zu-Strom-Strategie beschleunigt. Die Anlagen selbst generierten bereits eine Kapitalrendite von über 10 Prozent und würden Totalenergies eine größere Marktpräsenz verschaffen sowie seine Handelsaktivitäten unterstützen./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,53 € 		Abst. Kursziel*:
4,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,05%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

