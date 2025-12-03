Salzgitter Aktie
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Salzgitter auf 'Underweight' - Ziel 27,90 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG (Salzgitter) bei unverändertem Kursziel von 27,90 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Bei Salzgitter sieht er indes Enttäuschungsrisiken für die Gewinnerwartungen am Markt und zudem Rückschlagrisiken für den Kurs. Er erinnerte an den Überhang durch den Anteilsabbau des Großaktionärs Papenburg./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
