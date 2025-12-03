Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent stärker bei 16 551,55 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 82,308 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,267 Prozent auf 16 561,61 Punkte an der Kurstafel, nach 16 517,44 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 16 677,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 495,72 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,246 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 16 543,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 466,86 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Stand von 13 524,12 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 19,19 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Wacker Neuson SE (+ 6,80 Prozent auf 25,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,01 Prozent auf 35,96 EUR), SMA Solar (+ 5,35 Prozent auf 35,04 EUR), ATOSS Software (+ 2,78 Prozent auf 118,40 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1,83 Prozent auf 78,10 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-3,02 Prozent auf 5,40 EUR), Hypoport SE (-2,84 Prozent auf 129,80 EUR), Salzgitter (-2,32 Prozent auf 34,50 EUR), Medios (-2,04 Prozent auf 14,42 EUR) und Verve Group (-2,02 Prozent auf 1,65 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 675 222 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,279 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at