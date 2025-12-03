Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit grünem Vorzeichen

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent auf 16 567,30 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 82,308 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 16 561,61 Zählern und damit 0,267 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 517,44 Punkte).

Bei 16 561,61 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 677,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,151 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 16 543,43 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.09.2025, den Stand von 16 466,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 524,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,19 Prozent auf 36,02 EUR), SMA Solar (+ 3,85 Prozent auf 34,54 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,51 Prozent auf 25,10 EUR), ATOSS Software (+ 2,78 Prozent auf 118,40 EUR) und STRATEC SE (+ 2,57 Prozent auf 23,95 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Salzgitter (-2,32 Prozent auf 34,50 EUR), EVOTEC SE (-2,30 Prozent auf 5,44 EUR), Hypoport SE (-2,10 Prozent auf 130,80 EUR), Nagarro SE (-1,36 Prozent auf 72,65 EUR) und DEUTZ (-1,09 Prozent auf 7,72 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 379 041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,279 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at