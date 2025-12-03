Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsstart

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent höher bei 16 564,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 82,308 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,267 Prozent fester bei 16 561,61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 517,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 16 561,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 584,55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,168 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 543,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 466,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, stand der SDAX noch bei 13 524,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. 13 183,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Wacker Neuson SE (+ 2,47 Prozent auf 24,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,18 Prozent auf 34,66 EUR), NORMA Group SE (+ 1,99 Prozent auf 13,34 EUR), Siltronic (+ 1,71 Prozent auf 49,92 EUR) und JENOPTIK (+ 1,66 Prozent auf 18,95 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Salzgitter (-2,32 Prozent auf 34,50 EUR), Verve Group (-2,02 Prozent auf 1,65 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,83 Prozent auf 75,30 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,72 Prozent auf 5,72 EUR) und MBB SE (-0,91 Prozent auf 173,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 54 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 6,279 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mutares lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,00 Prozent.

