Salzgitter Aktie
|29,00EUR
|-0,80EUR
|-2,68%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 25 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern dürfte ab 2026 von protektionistischeren EU-Stahlimportquoten sowie den deutschen Infrastruktur-Investitionen profitieren, schrieb Cole Hathorn am Dienstag. Mit dem im Branchenvergleich starken Kursanstieg seit Jahresbeginn preise der Aktienkurs aber schon positive Nachrichten ein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,88 €
|
Abst. Kursziel*:
0,42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,00
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
