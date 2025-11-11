NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 25 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern dürfte ab 2026 von protektionistischeren EU-Stahlimportquoten sowie den deutschen Infrastruktur-Investitionen profitieren, schrieb Cole Hathorn am Dienstag. Mit dem im Branchenvergleich starken Kursanstieg seit Jahresbeginn preise der Aktienkurs aber schon positive Nachrichten ein./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



