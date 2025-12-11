Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
11.12.2025 11:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Oracle auf 230 Dollar - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 270 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mark Murphy sieht im Zwischenbericht des US-Konzerns "die üblichen Verdächtigen": Die bereits sicheren künftigen Einnahmen aus Cloud-Abos (RPO) sowie längerfristige Ziele würden angehoben, das aktuelle Geschäft laufe aber durchwachsen. Letzteres gelte sowohl für die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals als auch die Signale für das dritte, kommentierte Murphy am Donnerstag. Insgesamt ist er allerdings zufrieden mit der grundsätzlichen Entwicklung./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
11.12.25
|MÄRKTE USA/Dow auf Rekordhoch - Oracle bremst KI-Technologieaktien (Dow Jones)
|
11.12.25
|Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co. unter Druck: Technologieaktien reagieren sensibel auf Oracle-Zahlen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
11.12.25
|Oracle investors cast doubt on its knack for divination (Financial Times)
|
11.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Trotz starken Wachstums brechen Oracle ein (dpa-AFX)
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|169,72
|-11,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.