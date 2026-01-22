Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|
22.01.2026 12:19:39
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick des Hightech-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Obwohl er bei seiner Profitabilitätserwartung für das Geschäftsjahr 2025/26 einen vorsichtigen Ansatz gewählt habe, signalisiere die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen, wobei das Ausmaß unklar sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen (dpa-AFX)
|
22.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight' (dpa-AFX)
|
22.01.26
|ROUNDUP/Quartal schwach: Carl Zeiss Meditec verabschiedet sich von Jahresziel (dpa-AFX)
|
22.01.26
|KORREKTUR: Carl Zeiss Meditec: Jahresziel wird wohl nicht erreicht (dpa-AFX)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen