Carl Zeiss Meditec Aktie
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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,10 Euro belassen. Für die Quartalszahlen am 10. Dezember liege er beim Umsatz auf Höhe der Konsensschätzung, beim operativen Ergebnis (Ebit) aber sieben Prozent darunter, schrieb Anchal Verma in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem bleibe er mit Blick auf 2027 vorsichtig. Dem Medizintechnikkonzern stehe wohl ein weiteres schwieriges Jahr bevor./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
33,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-45,94%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
35,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-48,90%
|
Analyst Name::
Anchal Verma
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
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|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
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