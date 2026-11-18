LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 27 auf 26 Euro gekappt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Dem europäischen MedTech-Bereich sei wohl zwar eine Art Wiederauferstehung gelungen, Inflation, Zinsen und die Section-232-Zölle in den USA seien jedoch Branchenrisiken für 2027, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Die Ergebnisdynamik stabilisiere sich zwar, nun müssten die Unternehmen aber wieder liefern. Am besten aufgestellt sieht Al-Wakeel EssilorLuxottica, Philips und Fresenius. Am schwächsten schätzt der Experte Carl-Zeiss, FMC und Smith & Nephew ein./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 15:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:48 / GMT



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