Carl Zeiss Meditec Aktie

39,84EUR -0,22EUR -0,55%
Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

15.01.2026 13:43:53

Carl Zeiss Meditec Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen mit einem Kursziel von 50,55 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal dürfte schwach gewesen sein, schrieb Susannah Ludwig in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Im weiteren Jahresverlauf sollten sich die Perspektiven jedoch aufhellen. Der Fokus liege langfristig auf der Profitabilität./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Outperform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50,55 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
39,78 € 		Abst. Kursziel*:
27,07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
39,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,88%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

